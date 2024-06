Sorglose Urlaubsfreuden: So schützen Sie sich vor unerwarteten hohen Kosten

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Vorfreude ist groß. Familie Moser aus Wien hatte sich lange auf ihren Urlaub in Italien gefreut. Während eines Ausflugs an den Strand stürzte die achtjährige Lena schwer und musste ins Krankenhaus. Die Diagnose: Ein komplizierter Bruch, der einen teuren Rücktransport mit dem Ambulanzjet nach Österreich erforderte. Ohne eine passende Reiseversicherung wäre der Traumurlaub zum finanziellen Albtraum geworden. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Was bei der Reiseplanung häufig vernachlässigt wird, ist die Absicherung der Reisekosten, des Autos und auch der eigenen Person. Dabei deckt eine Komplett-Reiseversicherung oder auch eine Auslandsreise-Krankenversicherung vor allem das medizinische Risiko inklusive Rückholung ab – egal ob am Land- oder Luftweg!“.

Reisekosten-Alarm Laut Statistik Austria unternahmen 2023 knapp 9,1 Millionen Österreicher Sommerurlaubsreisen. Nicht wenige endeten leider mit einem Krankheitsfall, einem Unfall oder sogar noch schlimmer. An zahlreichen Urlaubsdestinationen können die Kosten für medizinische Behandlungen nicht nur hoch sein, sondern entsprechen oft auch nicht den in Österreich gewohnten Standards . Die finanziellen Belastungen eines Reiseunfalls mit anschließender Rückholung können sich schlimmsten Falls in der Preisklasse eines Eigenheims oder darüber bewegen. „Der teuerste Leistungsfall, den wir in den letzten Jahren verzeichnet haben, kostete mehr als zwei Millionen Euro“, so Wendler.

Geringer Schutz Viele Reisende verlassen sich auf die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK), doch diese deckt nur die medizinische Akutversorgung in den EU- und EWR-Staaten sowie der Schweiz, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina ab – und das nur bei Vertragsärzten und in öffentlichen Krankenhäusern. Wendler warnt: „Wird es ernst, ist eine schnellstmögliche medizinische Versorgung unerlässlich – wobei sich die Frage der Kosten meist erst im Nachhinein stellt. Bei Behandlungen in Einrichtungen, die von der Europäischen Krankenversicherungskarte nicht gedeckt sind, muss die Leistung selbst vorfinanziert werden. Und: Rückholungen übernimmt die Sozialversicherung gar nicht. Hat man hingegen privat vorgesorgt, kann man sich auf seine private Reisekrankenversicherung verlassen.“

Sorgenfreier Urlaub „Eine private Reiseversicherung ermöglicht es, den Urlaub sorgenfrei zu genießen, weil man im Ernstfall abgesichert ist,“ betont Wendler. Denn Reiseversicherungen bieten umfassenden Schutz bis zur sicheren Rückkehr und decken je nach Bedarf Stornierungen, Rückholung im Notfall und Verlust des Reisegepäcks ab. Ein großer Vorteil ist die Flexibilität der Versicherungspakete, die sich individuell an die Reiseart und -dauer anpassen lassen. Aber zu Beginn stellt sich die Frage: Was habe ich vor? Plane ich den lang ersehnten Jahresurlaub mit der Familie, einen Kurztrip, eine Geschäftsreise, ein Sabbatical oder eine Fortbildung im Ausland? Danach richtet sich der jeweilige Versicherungsschutz und die Versicherungsdauer. Es gibt Jahresreiseschutzversicherungen, die sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängern und alle Reisen innerhalb der Vertragslaufzeit für eine maximale Reisedauer von 42 Tagen bzw. sechs Wochen absichern. Für kürzere Zeiträume gibt es Versicherungen, die nur für die geplante Reisedauer abgeschlossen werden und automatisch enden. In der Auslandsreise-Krankenversicherung bietet die Wiener Städtische Schutz für ein bis zwölf Monate, je nach Bedarf. Wendler: „Eine Reiseversicherung der Wiener Städtischen ist ein unverzichtbarer Begleiter für den Sommerurlaub 2024. Nur so ist man für den Fall der Fälle optimal geschützt und kann den Sommerurlaub in vollen Zügen genießen.“

Mehr Komfort mit der losleben-App Mit der losleben-App lassen sich alle Versicherungsverträge der Wiener Städtischen bequem einsehen, Rechnungen einreichen und Schäden melden. Besonders praktisch ist, dass die Reiseversicherung der Wiener Städtischen auch problemlos über die App abgeschlossen werden kann. Die App ist aufgrund ihrer hohen Benutzerfreundlichkeit die bestgeratete Versicherungs-App in Österreich. Die losleben-App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Hier geht's zur losleben-App