Nachhaltigkeit: Vorsorge, die bewegt

Dass die Geldanlage einen mächtigen Hebel für große Veränderungen birgt, erkennen immer mehr Menschen und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Eine repräsentative Umfrage der Wiener Städtischen unter 1.000 Personen im Mai 2020 belegt, dass bereits 38 Prozent der Österreicher großes Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten haben. Die Umfrage zeigt aber auch, dass die Österreicher einen ausgeprägten Wunsch nach höheren Ertragschancen bei ihren finanziellen Veranlagungen haben. Dafür sind die Kunden auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen.

Diese Ergebnisse der Umfrage spiegeln sich in der Praxis wider. Laut einem Bericht des „Forum nachhaltige Geldanlagen“ (FNG) haben Investments in nachhaltige Geldanlagen im Jahr 2019 deutlich zulegt. Insgesamt wurden in Österreich bis Ende 2019 beachtliche 30,1 Milliarden Euro in Anlageprodukte investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien explizit in den Anlagebedingungen festschreiben. Das sind rund 39 Prozent mehr als im Jahr davor. Alleine von Privatanlegern sind 2019 rund drei Milliarden Euro mehr in nachhaltige Fonds und Mandate geflossen, was laut FNG im Jahresvergleich einer Steigerung von 77 Prozent entspricht (von 3,8 auf 6,75 Mrd. Euro).