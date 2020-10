„Ethische und ökologische Themen stehen im Zentrum“

In den vergangenen Jahren wurde viel über die Notwendigkeit eines nachhaltigen Lebensstils gesprochen. Aber sind die Österreicher wirklich an Klima- und Umweltschutz interessiert?

Gabriele Semmelrock-Werzer: Österreich ist weltweit ein Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Absatz von Biolebensmitteln ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und 2019 wurde laut AMA erstmals die Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro überschritten. Wir trennen Müll, fahren verstärkt E-Autos und unser Sozialsystem ist sehr am Thema soziale Gerechtigkeit orientiert. Es ist daher naheliegend und angebracht, auch in der privaten Vorsorge und Geldanlage verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit zu achten.