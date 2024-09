Pensionsausgaben steigen dramatisch an: So können Sie sich jetzt absichern

Die chancenreiche Altersvorsorge

Eine fondsgebundene Lebensversicherung bietet eine Möglichkeit, für seine Pension ertragreich vorzusorgen. Langfristig sind Kursschwankungen unbedenklich, da der Cost-Average- Effekt greift: Bei fallenden Kursen werden Fondsanteile günstiger eingekauft, bei steigenden teurer. Ein großer Vorteil der Fondspolizze gegenüber Direktinvestments in Aktien oder Fonds ist die Steuerfreiheit: Zwar fällt eine 4-prozentige Versicherungssteuer an, jedoch keine 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer. So bleiben Erträge und Kursgewinne steuerfrei.Mit der nachhaltigen Fondspolizze „ECO SELECT INVEST“ der Wiener Städtischen kombiniert man Versicherungsschutz mit einer Veranlagung in nachhaltige Fonds. So sorgt man nicht nur vor, sondern übernimmt auch Verantwortung für die Umwelt und Gesellschaft.

