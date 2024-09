Angst vor Armut im Alter? Das „Cappuccino-Modell“ soll Sicherheit geben

Die Ausgaben für Pensionen steigen in Österreich dramatisch an und belasten das Staatsbudget zunehmend. Im Budgetentwurf für 2024 sind für die Pensionsversicherung 16,66 Milliarden Euro veranschlagt – ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen die steigenden Kosten für Beamtenpensionen. Bis 2027 wird erwartet, dass die Gesamtausgaben für Pensionen auf über 35 Milliarden Euro anwachsen – ein Anstieg von über 50 Prozent seit 2022. Bereits jetzt wird jeder vierte Euro zur Finanzierung des staatlichen Pensionssystems verwendet, und die Belastung wird weiter steigen. Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen warnt: „Der demografische Wandel setzt unser Pensionssystem unter Druck. Mit steigender Lebenserwartung und einer Rekordzahl an Neo-Pensionisten wird die Belastung der in den kommenden Jahren in Pension gehenden, geburtenstarken Boomer-Jahrgänge immer deutlicher spürbar.“ Umso wichtiger ist es, die Altersvorsorge auf mehrere Säulen zu stellen. Wer sich allein auf die staatliche Pension verlässt, riskiert, den Lebensstandard im Alter nicht halten zu können – im schlimmsten Fall droht Altersarmut.

Cappuccino-Modell

Das „Cappuccino-Modell“ bietet eine zukunftsfähige Lösung für die Altersvorsorge, indem es die staatliche Pension (1. Säule), die betriebliche Vorsorge (2. Säule) und die private Vorsorge (3. Säule) clever kombiniert. „Die staatliche Pension ist der Kaffee, die betriebliche Rente der Milchschaum und die private Vorsorge, quasi on-top, der Kakao“, erklärt Vorstand Bartalszky von der Wiener Städtischen. Dieses Modell hat sich bereits in Ländern wie der Schweiz und den Niederlanden bewährt und gehört zu den nachhaltigsten Pensionssystemen der Welt.

Der Erhalt der Kaufkraft im Alter ist nicht nur für den Einzelnen essenziell, sondern auch für die Volkswirtschaft. „Sinkt die Kaufkraft vieler Pensionistinnen und Pensionisten, leidet auch die Wirtschaft, gerade weil die ältere Bevölkerung immer größer wird“, so Bartalszky. Private Vorsorge, insbesondere durch Lebensversicherungen, spielt eine wichtige Rolle. 2023 schütteten Lebensversicherungen in Österreich 7,2 Milliarden Euro an ihre Kunden aus – rund 29 Millionen Euro pro Arbeitstag, die als zusätzliche Impulse in die Wirtschaft fließen. Die Zinswende verstärkt diesen Trend und steigert die Attraktivität der privaten Vorsorge.