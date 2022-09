In der analogen und digitalen Welt gut geschützt

Cyber-Crime ist auf dem Vormarsch: 2021 wurden in Österreich 46.170 Fälle von Internetkriminalität angezeigt. Ganz vorne lagen Betrugsfälle, aber auch Phishing und Stalking werden immer mehr zu einem Problem. Hinzu kommen Fälle von Mobbing, Verletzungen des Urheberrechts und Datenschutzprobleme, die in der öffentlichen Statistik kaum aufscheinen. Das Internet ist heute nicht nur ein riesiges neues Aufgabengebiet für die staatlichen Ermittlungsbehörden, auch der Bedarf an juristischer Unterstützung der Bürger steigt von Jahr zu Jahr.

Die Rechtsschutz-Versicherung „Mit Sicherheit Recht“ bietet nicht nur ein umfassendes Internet-Schutz-Paket, sondern auch eine neue „Starter-Variante“ und höhere Versicherungssummen. Im „Starter-Paket“ sind Schadensersatzklagen und Strafrechtsangelegenheiten abgedeckt. Und selbstverständlich besteht freie Anwaltswahl. Darüber hinaus ist auch Rechtsschutz-Unterstützung im Ausland inkludiert. Zusätzlich kann auch ein Verkehrsrechtsschutz eingeschlossen werden, auf den Autofahrer auf keinen Fall verzichten sollten.