Ordnung halten und sicher leben

Extremwetter-Ereignisse und Digitalisierung lassen die Risiken für österreichische Eigenheime immer stärker steigen

Der Klimawandel ist in aller Munde und manifestiert sich auch in Zahlen: 2021 verursachten Hagelstürme und Gewitter alleine bei der Wiener Städtischen mehr als 48.000 Schäden und ein Schadensvolumen von knapp 200 Millionen Euro. Besonders betroffen waren die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark. Bei den Betroffenen, die eine vernünftige Eigenheimversicherung abgeschlossen hatten, war zumindest der finanzielle Schaden am Haus gedeckt. Wendler: „Wir gehen davon aus, dass der Klimawandel in Zukunft zu noch mehr Schäden durch Naturkatastrophen führen wird. Aber auch die digitalen Risiken für Eigenheimbesitzer steigen, und eine auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Eigenheimversicherung ist unerlässlich.“ In der Basisdeckung einer Eigenheimversicherung sind meist Haus, Nebengebäude und Anbauten am Grundstück gegen Feuer, Sturmschäden, Lawinen und sonstige Naturgewalten versichert.