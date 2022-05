Individuelle Hilfe bei Long-COVID

Genesen, aber nicht gesund: Wie sich das anfühlt, müssen in der Pandemie viele schmerzlich erfahren. Auch wenn die Corona-Infektionszahlen sinken, steigt die Zahl der Long-COVID-Betroffenen weiter an.

Das Coronavirus ist nicht mehr nachweisbar und längst aus dem Körper verschwunden – und doch sind viele Betroffene noch nicht wieder symptomfrei. Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrationsstörungen und psychische Belastungssymptome – das sind nur einige Folgebeschwerden, die eine COVID-19-Erkrankung nach sich ziehen kann. Bis zu 30 Prozent aller Corona-Erkrankten leiden laut bisherigen Schätzungen am sogenannten Long-COVID-Phänomen, wochen- oder monatelangen Beschwerden in Folge einer überstandenen Corona-Infektion. Manche Betroffene haben oft sogar Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen: Die Österreichische Gesundheitskasse verzeichnete nach eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten über 46.000 Krankenstände aufgrund von Long-COVID.

Bei vielen herrscht große Verunsicherung – Abhilfe schafft das individuelle Long-COVID-Screening der Wiener Städtischen, das sich an jene richtet, die nach der Genesung weiterhin unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden und den Verdacht haben, an Long-COVID erkrankt zu sein.