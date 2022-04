Lehre bei der Wiener Städtischen – spielerisch zum Top-Job

Jedes Jahr stellt sich für viele Jugendliche die Frage, wie es nach der Schule weitergeht und welchen Lehrberuf sie ergreifen sollen. Mit einer Lehre im Versicherungsvertrieb entscheidet man sich für einen Beruf mit guten Perspektiven und Top-Entwicklungsmöglichkeiten. Robert Bilek, Personaldirektor der Wiener Städtischen: „Als wichtiger Leitbetrieb in Österreich war es uns schon immer wichtig, junge Menschen zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Daher bieten wir, so wie jedes Jahr, jungen Menschen die Möglichkeit, eine Lehre in der Wiener Städtischen zu beginnen.“ Insgesamt sucht die Wiener Städtische 100 Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren, die kommunikativ und engagiert sind, über ein hohes Maß an Sozialkompetenz verfügen und Teamplayer sind.