Unfallversicherung & Altersvorsorge: Darum zahlt sich eine Investition aus

Eine Unfallversicherung sorgt für Sicherheit beim Sport, im Haushalt und im Home-Office

Pro Tag ereignen sich in Österreich rund 2.200 Unfälle, das sind 800.000 pro Jahr. Nahezu 75 Prozent davon passieren in der Freizeit. Also dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung kein finanzielles Sicherheitsnetz bei dauerhafter Invalidität bietet. Wendler: „Mit unserer neuen Unfallvorsorge EXKLUSIV kann man sich selbst und seine Familie vor den finanziellen Folgen eines Unfalles bestmöglich schützen – egal wo, egal wann!“ Die Unfallvorsorge EXKLUSIV zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität, ein verbessertes Preis-Leistungsverhältnis sowie einen noch höheren Unfallschutz bei Unfällen im Homeoffice aus.

Der Basisschutz kann auch durch Zusatzmodule erweitert werden. Zum Beispiel sind im Modul „Unfallkosten PLUS“ Berge- und Rückholkosten, Notfalltransporte, ärztliche Versorgung im Ausland, erweiterten Leistungen für TCM, Zahnersatz, Umbaukosten von Arbeitsplatz oder Wohnung bzw. Umschulungskosten enthalten. Eine Besonderheit des neuen Unfallschutzes ist auch, dass Kunden im Fall der Fälle die marktübliche einjährige Wartezeit sowie der Besuch beim Gutachterarzt erspart bleiben und die Leistung bei vorab definierten Unfällen sofort erbracht wird.