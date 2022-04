Vorsorge: Frauen legen Wert auf Prävention

Frauen haben in Gesundheitsfragen eigene Bedürfnisse, sind gesundheitsbewusst und legen viel Wert auf Prävention und Vorsorge. Das zeigen auch die Zahlen: 650.000 Kunden vertrauen in Bezug auf ihre Gesundheit der Wiener Städtischen – mehr als die Hälfte davon sind Frauen. Als einem der größten Gesundheitsversicherer des Landes ist es der Wiener Städtischen ein besonderes Anliegen, das Serviceportfolio an den Bedürfnissen von Frauen auszurichten und laufend zu erweitern. Auffallend ist, dass speziell Frauen großen Wert auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen legen und sich den Arzt ihres Vertrauens gern selbst aussuchen. Und auch hier spielen Service und Komfort eine zunehmend wichtige Rolle. So sind etwa der Wunsch nach kürzeren Wartezeiten auf Arzttermine, mehr Zeit, die sich der Arzt für einen nimmt, und steigende Selbstbehalte die drei meistgenannten Gründe, warum immer mehr Frauen auf eine private Gesundheitsvorsorge setzen.