250 Jobs mit Zukunftsperspektive

Besonders in der Pandemie ist das Sicherheitsbedürfnis der Menschen gestiegen. Ob in Gesundheitsfragen, in Fragen der richtigen Altersvorsorge oder wenn es um die Absicherung des Besitzes geht – die Österreicher möchten sich umfassend abgesichert wissen. Laut Versicherungsverband Österreich (VVO) wuchs die Versicherungsbranche auch im schwierigen Jahr 2021 in allen Sparten. Dadurch steigt der Bedarf an kompetenten Versicherungsberatern. Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen: „Die Wiener Städtische als eines der führenden Versicherungsunternehmen Österreichs mit knapp 200-jähriger Geschichte sucht auch 2022 wieder 250 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um dem steigenden Bedarf nach exzellenter Versicherungsberatung und individuellen Versicherungslösungen nachkommen zu können.“