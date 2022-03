Schon in den 1980er Jahren zog die erste Frau in den Vorstand ein, heute sind es drei Managerinnen. Christine Dornaus, Doris Wendler und Sonja Steßl – diese drei Top-Managerinnen bilden mit drei Männern den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung.

Dornaus verantwortet die Kapitalanlagen von mehr als 23 Milliarden Euro, Steßl führt den Vertrieb und Wendler ist für die wichtigen Sparten Schaden/Unfallund Krankenversicherung zuständig. „Gleiche Chancen für alle“ ist in der Wiener Städtischen gelebte Realität – aus Überzeugung. Weder das Geschlecht noch die Her- Frauenpower bei der Wiener Städtischen kunft entscheiden über den Karriereweg. Was zählt, sind der persönliche Einsatz, Motivation und die entsprechende Leistung. Ob Führen in Teilzeit, steile Karriere im Innendienst oder durchstarten im Außendienst: Dass unterschiedlichste weibliche Karrieren möglich sind, beweisen viele inspirierende Frauen in der Wiener Städtischen. Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen: Nicht nur im Vorstand ist die Hälfte weiblich, der Frauenanteil im gesamten Unternehmen beträgt mehr als 40 Prozent, mehr als ein Drittel aller Führungskräfte im Innendienst sind Frauen.

Beruf und Familie

Damit sich Frauen nicht zwischen Kind oder Karriere entscheiden müssen, unterstützt die Wiener Städtische mit zahlreichen Maßnahmen. Es gibt flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsangebote und die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Dank aktivem Karenzmanagement bleiben Frauen auch während der Karenz in Kontakt zum Unternehmen und danach steht der Betriebskindergarten für den Nachwuchs zur Verfügung. Dieser zählt zu den ältesten in Österreich und wurde erst kürzlich erweitert, um noch mehr Kinder betreuen zu können und so noch mehr Eltern in ihrem Alltag zu unterstützen.

Auch ein Blick zu den Lehrlingen beweist: Frauen befinden sich weiter auf dem Vormarsch. Mehr als 60 Prozent der angehenden Versicherungsprofis sind weiblich. Und jede einzelne von ihnen beweist: Die Versicherungsbranche ist nicht nur Männern vorbehalten.