„Vorteile der Zukunftsvorsorge werden unterschätzt“

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse. Die Österreicher setzen aufgrund der Inflation und der hohen Energiepreise überall den Rotstift an. Ist für Vorsorge jetzt der richtige Zeitpunkt?

Manfred Bartalszky: Die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger ist verständlich, aber beim Thema Altersvorsorge sollte man sich nicht von den aktuellen Geschehnissen leiten lassen. Beim Thema Vorsorge geht es um lange Zeiträume und kleine Beträge, die sich fast jeder leisten könnte, aber natürlich ist das in einem ersten Schritt mit Verzicht verbunden. In einem zweiten Schritt bringt es aber die Sicherheit, später einmal nicht in die Altersarmut abzurutschen.

Viele Menschen haben derzeit nicht einmal genug Geld, die täglichen Ausgaben zu bestreiten. Wie soll man da noch Geld für eine Vorsorge zur Seite legen können?

Leider gibt es Menschen in Österreich, bei denen die aktuelle Situation wirklich die letzten finanziellen Reserven kostet und hier muss ein Sozialstaat dringend unter die Arme greifen. Andererseits lagern laut OeNB 288 Milliarden Euro auf Spar- und Girokonten bei heimischen Banken und das zeigt, dass noch sehr viel kurzfristig veranlagtes Geld mit einer Minimalverzinsung herumliegt. Hier sollte man dringend die Potenziale einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge nutzen.