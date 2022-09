Vorsorge funktioniert nur langfristig

Auch wenn man derzeit versucht ist, alle Maßnahmen, die das Budget belasten, hintanzustellen, sollte dabei die Vorsorge nicht auf der Strecke bleiben. Wer jetzt zuwartet, verliert wertvolle Zeit. Ein weiterer Grund, warum man jetzt privat für das Alter vorsorgen sollte, ist der durch die Krisen strapazierte Staatshaushalt. Es ist davon auszugehen, dass weitere Pensionsreformen unvermeidlich sein werden. Aus der langfristigen Budgetprognose geht hervor, dass die Ausgaben für die staatlichen Pensionen in den kommenden Jahren stark steigen werden. Betrugen diese 2018 noch 13,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, steigt laut Prognose diese Quote bis 2035 auf 15 Prozent. Hauptgrund für die Steigerung der Pensionsausgaben bis 2035 ist die zunehmende Anzahl der Empfänger – Stichwort Babyboom-Generation. Hinzu kommen die hohen Staatsausgaben während der Pandemie und der Energiekrise, die Spuren in den Budgets hinterlassen werden. Wer also nicht vorsorgt, wird aufgrund der Pensionslücke, also der Differenz zwischen dem letzten Erwerbseinkommen und der Pension, die bereits heute im Schnitt 47 Prozent beträgt, seinen Lebensstandard im Alter nicht mehr halten können.