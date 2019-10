Warum Niederösterreich ein Top-Unternehmensstandort ist

HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik und bietet seinen Kunden wirtschaftliche Systemlösungen zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Vor über 40 Jahren gründete der Niederösterreicher Richard Heindl in Nürnberg die HEITEC AG, die mittlerweile international mehr als 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Besonders stolz ist er auf die Eröffnung des neuen Technologiezentrums der HEITEC Systemtechnik GmbH in Ardagger Stift. Auf mehr als 5000 Quadratmetern modernster Büro- und Fertigungsfläche wird sich die HEITEC Systemtechnik GmbH künftig noch stärker auf ihre Kompetenzfelder Anlagenbau, Automatisierung und Digitalisierung fokussieren.