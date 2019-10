Wirtschaft: Die Vorteile des Mostviertels nutzen

Das Mostviertel hat sich in den vergangenen Jahren zu einer boomenden Wirtschaftsregion entwickelt. Unternehmen, die die Vorteile des prosperierenden Standorts für sich nützen wollen, sind im ecoplus Beteiligungspark Wolfpassing an der richtigen Adresse: Direkt an der Güterzugstrecke Wieselburg–Gresten und nur neun Kilometer von der Autobahn A1 entfernt, stehen insgesamt rund 29 Hektar voll aufgeschlossene und flexibel erweiterbare Grundstücke mit Betriebs- und Industriewidmung zur Verfügung.

Der Wirtschaftspark im Herzen des Mostviertel ist der optimale Standort für Produktions- und Gewerbebetriebe. Die angesiedelten Unternehmen profitieren dabei nicht nur von der vielversprechenden Standortentwicklung des westlichen Niederösterreichs, sondern auch von der optimalen Lage, der modernen Infrastruktur und der guten Erreichbarkeit.