Wirtschaftspark Bruck an der Leitha: Ein Standort mit Zukunft

Das Areal des Wirtschaftsparks Bruck an der Leitha ist großzügig: Auf einer Fläche von 72 Hektar findet jeder den passenden Platz. Die Verkehrsanbindung ist hervorragend und die Infrastruktur erstklassig: nordöstlich der Stadt Bruck an der Leitha, direkt an der Ostautobahn A4 bei der Ausfahrt „ Bruck an der Leitha Ost“ und der B211, zwölf Minuten zum Flughafen Wien-Schwechat und 34 Minuten zum Flughafen Bratislava, die Bahn in nächster Nähe. Derzeit errichtet die ASFINAG im ecoplus Wirtschaftspark Bruck an der Leitha die größte Autobahnmeisterei Österreichs, die noch vor der Wintersaison 2019/2020 in Betrieb gehen wird. Vom neuen Betriebsstandort aus werden insgesamt 82 Kilometer Autobahnen betreut: die A4 ab der Wiener Landesgrenze und die A6 Nordost Autobahn.

Aber nicht nur die ASFINAG profitiert von der bestechenden Lage des ecoplus Wirtschaftsparks Bruck an der Leitha: Ideal gelegen zwischen den Landeshauptstädten Wien, Bratislava und Györ können gleich drei Ballungsräume im Drei-Länder-Eck in kurzer Zeit erreicht werden und entsprechend groß ist auch die Nachfrage.