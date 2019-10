Über den Erfolgsfaktor Unternehmensstandort

Niederösterreich zählt zu den Top-Unternehmensstandorten in Europa. Umgeben von den wachstumsstarken Märkten Mittel- und Osteuropas und eng vernetzt mit dem Wiener Wirtschaftsraum bietet Österreichs größtes Bundesland unschlagbare geografische Vorteile. Die hoch qualifizierten Arbeitskräfte, die hervorragende Infrastruktur sowie vergleichsweise günstige Preise bei Betriebsflächen tun ihr Übriges. Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ist ecoplus ein verlässlicher Partner der Unternehmen in so gut wie allen wirtschaftlichen Bereichen. Zum Kerngeschäft von ecoplus gehören die individuelle Beratung, Unterstützung und Information bei Betriebsansiedlungen und Erweiterungen, ebenso die Themen Standortwahl sowie Förderung und Finanzierung.