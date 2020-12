So lautet das Resümee nach dem Vorwerk-Test

Zubehör für jede Lage

Das komplette Allround-System besteht aus Akkusauger VB100 mit Automatikelektrobürste EBB100, Saugwischaufsatz SPB100 und der PBB100 Polsterbürste. Dank des praktischen Zubehörs lässt sich das System auf jedes Bedürfnis und jede der vielen Herausforderungen im Haushalt abstimmen – vom kleinen Einsatz bis zum großen Wochenendputz. Ein Highlight ist die Polsterbürste, die alles an Schmutz aus Polstern saugt, was tief in ihnen sitzt. Gerade in Haushalten mit Haustieren ist die kleine Bürste Gold wert – zum Beispiel, wenn sich Katze oder Hund gerne am Sofa breit machen und dort ordentlich Haare lassen.

Mit dem VB100 Reinigungssystem schafft man sich also weit mehr als einen tollen Staubsauger an: eine echte Haushaltshilfe nämlich. Der leichte Sauger liegt gut in der Hand, ist angenehm leise und sorgt mit seiner Form für eine aufrechte Haltung während des Saugens. Welches Zubehör zu Ihrem Wohnraum passt, erfahren Sie im Direktvertrieb von Ihrem persönlichen Kobold-Berater, in allen VORWERK Stores und online: kobold.vorwerk.at