Premium-Staubsauger im Test: Das sagt Familie Jordan

Besserwischer für zu Hause

Die beiden testen beim KURIER-VORWERK-Testing das neue VB100 Akku-Reinigungssystem von Kobold mit tollem Zubehör (siehe Infokasten) und dürfen es nach Ende der Aktion behalten. Ein Highlight des Sets ist der brandneue Saugwischaufsatz SPB100, den es seit Kurzem auch für den Akkusauger VB100 gibt – und der jetzt gerade in der Küche der Jordan-Geisslers ganze Arbeit leistet.

Das Ehepaar wohnt mit ihrem Malteser-Hündchen Lilly in einem Haus in einer Einfamilienhausgegend. Es hat um die 140 Quadratmeter auf zwei Etagen, eine große Wohnküche mit Kunststoffboden. Die Räume sind hell und es gibt viele Glasflächen, durch die man in den Garten schauen kann. Aber so schön das alles ist – es ist eine Menge Arbeit, das Haus in Schuss zu halten.