So gewinnen Sie den Kampf gegen Tierhaare

Mit dieser Ausrüstung entfernen Sie wirklich alle Tierhaare

Putzen ist manchmal einfach lästig. Investieren Sie also in ein praktisches und innovatives Gerät, dann fällt die Arbeit viel leichter und Sie müssen den Staubsauger auch nicht immer in der hintersten Ecke verstauen. Vorwerk etwa entwickelt seine Produkte immer im aktuellsten Design und hat mit dem neuen Kobold VB100 Akku-Reinigungssystem vor kurzem eine Kombi auf den Markt gebracht, bei der Saugen und Wischen gleich in einem Arbeitsschritt möglich sind. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist vor allem auch wahnsinnig effizient und reinigt Böden besonders gründlich. À propos Zeit: Immer mehr Haustierhalter lassen sich auch von leichten und handlichen Akkustaubsaugern überzeugen.