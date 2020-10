Putzen nervt? Nicht mit diesen Tipps

Die Zeit zu knapp, die Motivation im Keller und das Putzen einfach lästig? Halten Sie sich an diese Tipps und freuen Sie sich auf Ihre blitzblanke Wohnung:

1. Vom richtigen Zeitpunkt

Die Gäste sind schon im Anmarsch und Sie noch in der Jogginghose? Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, den Staubsauger hervorzuholen. Tragen Sie sich fixe Zeitfenster ein, wann Sie was erledigen. Ziehen Sie die Reinigung lieber auf einmal durch oder kommen Sie mit 15-Minuten-Blöcken besser zurecht? Putzen kann auch Teil der Morgen- oder Abendroutine sein.

2. Wenn der Anfang schwerfällt

Ähnlich wie beim Sport: Denken Sie an das gute Gefühl nach getaner Arbeit, an das glänzende Bad und das frisch bezogene Bett. Vielleicht auch an die Belohnung danach! Hausstaubmilben- oder Tierhaar-Allergiker sollten sich vor Augen halten, dass regelmäßiges Staubsaugen Ihren Beschwerden vorbeugt.