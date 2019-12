Wolkenkratzer auf der Weide

Hoch, höher, am höchsten. Das war lange Zeit die bestimmende Superlative beim Bau von Bürotürmen. Eine Ära, die von qualitativen Standards abgelöst wurde. Heute werden Hochhäuser aus Holz gebaut, die um den Meistertitel in den Disziplinen Innovation, Nachhaltigkeit und Energiebilanz buhlen. Doch der geplante Wolkenkratzer in der dänischen Kleinstadt Brande knüpft jetzt wieder an die alten Höhenrekorde an. Mit 320 Metern wird der neue Sitz des Fast-Fashion-Unternehmens Bestseller den Londoner Turm The Shard um 10,4 Meter übertrumpfen. Damit wird der Modeturm das höchste Gebäude Westeuropas sein.

Mit 2.700 Geschäften, einer Vertretung in 15.000 Department Stores weltweit und einem eigenen Modeunternehmen in China zählt Bestseller zu den weltgrößten Moderiesen. Dennoch kennt den Namen in unseren Breitengraden kaum einer. Das kommt daher, dass das familiengeführte Unternehmen mit Sitz im dänischen Brande mehr als 20 einzelne Marken führt und damit einen sehr großen Sektor abdeckt. Vero Moda, Only und Name It zählen zu den bekanntesten Marken, die es mittlerweile an jeder Straßenecke gibt. CEO Anders Holch Povlsen ist nicht umsonst der reichste Mann Dänemarks.