Das Millionen Sterne Hotel

„Es ist, als würde man in einer Seifenblase durch die Wildnis wabbern“, meint etwa Thorsten, der jedes Jahr ein paar Nächte in einer dieser Blasen verbringt, um Kraft zu tanken. Dafür ist er gerne bereit, diesen Preis zu zahlen. Das Erlebnis sei eben einmalig.

Einzigartig ist das Konzept aber seit einigen Monaten nicht mehr: Nach dem isländischen Vorbild sind inzwischen in unterschiedlichsten Urlaubsregionen ähnliche Konzepte wie durchsichtige Schwammerl aus dem Boden geschossen: Auf den Malediven locken die Plastikblasen mit dem Namen „Finolhu“ Touristen an, in Australian „Bubbletent“ und im österreichischen Salzkammergut , in Steinbach am Attersee, „The original Bubble Tent Hotel“.