„The Whale“: Die neue Arktis-Attraktion

„Wir werden nicht nur Architektur in einer weiteren bemerkenswerten Landschaft schaffen. Wir werden auch dazu beitragen, das Verständnis für Wale und die Erhaltung des Meereslebens zu verbessern“, schildert Dorte Mandrup. „Hier, am Rande des Ozeans, werden wir in herrlicher und uralter Landschaft Zeichen setzen. Diese Gelegenheit bringt große, motivierende und inspirierende Verantwortung mit sich“, freut sich die Architektin.

2022 soll „The Whale“ eröffnet werden

Dass das Büro Dorte Mandrup besonders achtsam auf Natur und Umfeld eingeht, hat es bereits in vielen Projekten bewiesen. Gute Beispiele sind etwa das Wattenmeer-Zentrum im dänischen Ribe oder das Eisfjord-Zentrum in Ilulissat (Grönland). Beide liegen in sensiblen Zonen und zählen zum UNESCO-Weltnaturerbe. Auch „The Whale“ soll sich künftig nicht nur behutsam in die Landschaft einfügen, sondern ein ergänzendes Element hinzufügen.

Architektur als Tier- und Umweltschutz

Architektin Dorte Mandrups erklärtes Ziel: Meeresumwelt und Tiere sollen durch Kunst, Wissenschaft und Architektur geschützt werden. Die Eröffnung des spektakulären Neubaus ist für 2022 geplant.