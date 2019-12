Zaha Hadid: Ihr persönlich letzter Wurf

Doch dieser überdimensionale „Himmelskanal“ ist nicht bloß ob seiner Dimension ein echter Hin(aus)gucker – sondern auch aufgrund seiner Bauweise: Beim Aufstieg verdreht es sich in sich selbst um 45 Grad. So, als würden die beiden Seiten des gigantischen Objekts miteinander tanzen. Doch der dadurch entstehende optische Effekt ist bloß ein Ad-on, vielmehr ging es Hadid bei der Planung darum, auch in den oberen Ebenen des Turms den Blick auf die Lize Road – eine der Hauptstraßen im Westen Pekings – zu ermöglichen.

Genialität aus der Not

Außerdem erzeugt diese Drehung auf beiden Seiten des Turms konvexe Öffnungen, die natürliches Licht in die Innenräume lassen. Besonders spannend an dieser wunderbaren Idee: Zaha Hadid entwickelte sie gemeinsam mit ihrem späteren Nachfolger Patrik Schumacher sozusagen aus der Not heraus! Das „Leeza SOHO“ befindet sich nämlich direkt über einem noch in Bau befindlichen U-Bahn-Knoten, in den gleich fünf Tunnel münden.

Der Hintergedanke von Auftraggeber SOHO China war es dabei freilich, die Untergeschoße des Gebäudes mit direkten U-Bahn-Zugängen versehen zu können. Gleichzeitig stellte es die Star-Architektin und ihr Team allerdings vor statische und gestalterische Probleme. Und die löste man schlussendlich durch die Teilung des Turms in zwei Hälften, die sich in der Höhe ineinanderschlingen und zu einem Ganzen werden.