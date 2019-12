Turmbau zu Arles

Kritik an Hoffmanns Einfluss

Ein ambitioniertes Projekt, das ohne die finanzielle und ideelle Unterstützung von Maja Hoffmann nicht zu realisieren wäre. Mit ihrem Engagement möchte die Unternehmerin zeigen, welche Auswirkungen Kunst und Kultur auf einen Ort haben können. Hervé Schiavetti, der kommunistische Bürgermeister von Arles, steht voll und ganz hinter der kunstaffinen Pharmaerbin. Dank ihr werde der Ruf von Arles bis nach New York, London und Berlin dringen, so die Überzeugung des Politikers. Jährlich soll das Luma Arles zwischen 300.000 und 500.000 Besucher zusätzlich in die historische Stadt in der Provence locken. Der wirtschaftliche Mehrwert ist für ihn vorprogrammiert.

Dennoch kommt die Botschaft bei vielen – ähnlich dem Turmbau zu Babel – noch nicht wirklich an. Der weitgreifende Einfluss der „Königin von Arles“, wie sie in den französischen Medien gerne genannt wird, geht für manche zu weit. Hoffmann fungiert als eine Art regionaler Inkubator. Neben ihrem Engagement im Luma Arles sitzt sie im Aufsichtsrat der Van Gogh Stiftung, besitzt das Bio-Sternelokal „La Chassagnette“ sowie mehrere schicke Art Hotels in der Gegend. Außerdem finanziert sie die Rencontres d’Arles, eines der bedeutendsten Fotofestivals der Welt.