Top Tower, ein „Wrack-Hochhaus“ für Prag

Vor allem Černý, neben Císař zweiter „Kopf“ des Studios Black n‘ Arch, ist für seine provokativen Skulpturen bekannt. Der mehrfach ausgezeichnete Träger des Jindřich Chalupecký Preises löste etwa auch mit seiner Installation Entropa Entrüstung aus: Anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft 2009 verdeutlichte diese Vorurteile gegenüber verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten. Und nicht nur Bulgarien, dessen Umrisse Černý als Hocktoilette darstellte, empörte sich über das Werk des Prager Künstlers.

Design, das Klimawandel bewusst macht

Das Schiffswrack an der Hochhaus-Fassade indes soll den Klimawandel bewusst machen. Und zwar in Form einer düsteren Zukunftsvision, in der Umweltkatastrophen dazu führen, dass ein Schiff mit einem Wolkenkratzer kollidiert. So wichtig das Ansinnen auch ist: Die Umsetzung des Künstlers polarisiert.

Ambitioniertes Ziel

Als Standort für den Top Tower hat Trigema eine neue, fast einen Kilometer lange Fußgängerzone vorgesehen. Diese verläuft von der U-Bahn-Station Nové Butovice über die zentrale Station Sluneční náměstí bis zur Station Hůrka.

Der aufsehenerregende Neubau soll diesen Bereich beleben. Noch laufen die Verhandlungen mit den Behörden. Erteilte Genehmigungen vorausgesetzt, will Trigema jedoch 2021 mit den Arbeiten beginnen. Voraussichtliche Bauzeit: Drei Jahre. Geplante Kosten: Rund 78,5 Millionen Euro.