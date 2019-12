Ein Sessel für die Ewigkeit

Doch die beiden damals schon renommierten Designer ließen sich davon keineswegs entmutigen. Vielmehr suchten sie intensiv nach einem alternativen Material, um die gestanzte Metallschale ersetzen zu können. Der Anspruch an den gesuchten Stoff: Er sollte so leicht wie robust sein und in der Herstellung nicht zu teuer.

Ein neuer Zauberstoff

Auf ihrer Suche stießen sie schließlich vor genau 70 Jahren auf mit Fiberglasfasern verstärktes Polyesterharz. Ein Material, das bis dahin ausschließlich für militärische Zwecke, zum Beispiel für Gehäuse von Radargeräten, verwendet worden war.

Doch sie erkannten die Vorteile des Materials – Formbarkeit, Festigkeit und Eignung zur industriellen Verarbeitung – und begannen, diese für sich zu nutzen. Als Ersatz für die gestanzte Metallplatte ihres Sessel-Entwurfs.

Und so ward der Fiberglass Chair geboren! Seine organisch geformte, einteilige Sitzschale war zu einer Zeit, in der Stühle vornehmlich einen Sitz und eine Rückenlehne hatten, ein vielbeachtetes Novum in einer Welt, in der Holz als Werkstoff dominierte. Das eingesetzte Fiberglas bestach außerdem durch eine angenehme Haptik und seine leicht verformbare Schale, die für individuellen und guten Komfort sorgt.

„Die Form des Fiberglass Chair war der Höhepunkt der elfjährigen intensiven Auseinandersetzung von Charles und Ray Eames mit drei wichtigen Materialien: Holz, Draht und natürlich Kunststoff.“ erinnert sich heute Eames Demetrios, Enkel von Charles Eames. „Der Stuhl war sofort sehr beliebt und brachte eine neue Art von Schönheit in das Leben vieler Menschen.“