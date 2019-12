Stadtplanung: Die grünste Stadt der Welt

Es noch gar nicht so lange her, da sorgte Künstler Klaus Littmann mit seinem Projekt "For Forest" und den 300 Bäumen im Wörthersee-Stadion für internationalen Wirbel. Und ganz gleich, was man über diesen Wald inmitten der Stadt Klagenfurt denken möchte – seine Botschaft hat wohl alle erreicht: Die nicht unbedingt gesunde Wechselbeziehung zwischen Natur und Mensch wurde eindrucksvoll aufgezeigt.

Die grünste Stadt

Genau den umgekehrten, dafür umso konkreteren Weg, geht nun der italienische Architekt Stefano Boeri. Er sorgt mit einem wahrlich ausgefeilten Konzept einer grünen Stadt im Wald nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch für einen durchaus realistischen Lösungsansatz, wie wir Menschen uns mit der Natur vielleicht langfristig sogar versöhnen könnten. Kurz gesagt: Er hat unter dem Namen „Smart Forest City Cancun“ eine Stadt entworfen, die ein zu 100 % nachhaltiges urbanes Leben ermöglicht.