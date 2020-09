Wohnturm auf klein(st)em Fuß

Die Lösung: „Ein Gebäude, dessen Grundfläche im Höhenverlauf steigt, wobei die oberen Stockwerke aus dem zentralen Kern auskragen und die Nutzfläche so maximieren”, sagt das Architektenteam. Der Grundriss in Kreuzform macht das Bauwerk stabiler.

Belvedere: Schöne Aussicht

Die 55 Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 64 bis 126 Quadratmetern sind so angeordnet, dass jede Wohnung zwei Orientierungsrichtungen hat. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Gestaltungsflexibilität. Zudem verfügt so jede Einheit über einen Balkon mit Sonneneinstrahlung; im Norden geben sie den Blick auf die Stadt frei und im Süden auf den umliegenden Wald. Keine zwei Wohnungen sind in diesem Wohnhaus ident. „Die gewählten Materialien und offenen Balkons lassen den Wohnturm freundlich wirken”, so der Auftraggeber Novaform.