Schulnote „sehr gut“

Vom Wilson Boulevard aus strömen die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter in das Gebäude. Die ausgesprochen hohe Lobby mit den abgestuften Sitzgelegenheiten dient gleichzeitig als überdachter Versammlungsort für Schülertreffs und öffentliche Veranstaltungen. Viele der Gemeinschaftsräume, darunter das Auditorium mit 400 Sitzplätzen, die Hauptturnhalle, die Bibliothek, der Empfang und die Cafeteria, sind zentral gelegen und grenzen direkt an die Lobby an.

Bildungsoase

Die Treppe in der Mitte verbindet die einzelnen Terrassen so miteinander, dass die Schülerinnen und Schüler leicht von einem Gebäudeteil in den anderen huschen können – durch alle Ebenen, innen wie außen. So besteht eine starke Verbindung auch nach draußen und „die Schüler aus beiden Programmen und aus allen Altersgruppen halten visuell und physisch Kontakt”, so Ingels.