Schwarze Villa für helle Momente

Mit seinen 47.527 Hektar ist er der zweitgrößte staatliche Park im Bundesstaat New York. Und wenn man keine Orientierungshilfe dabei hat, ist man im Harriman State Park schnell auf verlorenem Posten. Denn die 370 Kilometer Wanderwege lassen sich nicht einfach mal so durchschreiten. Unberührte Natur, alte Wälder, Flüsse, Seen und eine Artenvielfalt der besonderen Art. So beschreiben Naturliebhaber das große Kleinod.