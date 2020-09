Kindern Museen schmackhaft zu machen ist oft keine leichte Übung (es sei denn, man kann Saurier bewundern). Dies dürfte sich jetzt ändern. Weil Schokolade immerhin fast allen schmeckt. Und im brandneuen „Home of Chocolate“ am Zürichsee dreht sich alles um die begehrte Leckerei. Doch der „süßeste Kulturbau“ der Welt hat auch das Potenzial, Besucher zu begeistern, denen nichts an Naschzeug liegt: Sowohl die Architektur des Museums, als auch das Ausstellungsdesign sind höchst interessant. Vom Basler Studio Christ & Gantenbein entworfen und vom Stuttgarter Atelier Brückner ausgestaltet, demonstriert das Projekt, wie faszinierend moderne öffentliche Gebäude sein können.

Bildung mit Schokoladenseite

Finanziert und betrieben wird das Museum von der Lindt Chocolate Competence Foundation. Zweck der Stiftung ist die gemeinnützige Förderung von Wissenschaft und Forschung, Ausbildung, Kultur und Information rund um die Schokolade.