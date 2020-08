Wohnen in der Pole-Position

Aber – es gibt freilich ein gesellschaftliches Zentrum, das wirklich allen Autofreaks wirklich alle Wünsche erfüllen soll. Am südlichen Ende des Geländes gelegen, wird dieses Clubhaus vor allem einmal mit einer Dachterrasse punkten. Diese liegt schließlich direkt über dem aufregendsten Kurvenkomplex der Rennstrecke. Damit sollen auch die Drittgereihten wieder happy sein.

Gut Essen und trinken an der Rennstrecke

Außerdem gibt’s direkt unter der „aussichtsreichen“ Plattform ein Fitnessstudio, Behandlungsräume, einen Bereich für Meetings, einen Raum, um Rennsimulationen durchzuspielen und natürlich ein feines Restaurant samt schicker Bar.

"Wir hoffen, dass die Menschen, die in den Residenzen wohnen, in die Atmosphäre eintauchen können, für die die Heimat des Motorsports so berühmt ist", erklärt Cartwright dazu hoffnungsvoll.

Schon jetzt ein: Renner!

Dieses spektakuläre Gesamterlebnis soll in zwei Jahren eröffnet werden. Was der angebotene Luxus dann kosten soll, steht noch in den Sternen. Allerdings ist man sich in Silverstone schon heute in einem Punkt sicher: Egal wie teuer dieser Spaß auch sein mag, ein Renner werden die rasenden Häuschen auf jeden Fall werden.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Twelve Architects