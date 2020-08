Das vielleicht versteckteste Haus der Welt

Wenn man so will, dann kann man in der Architektur zwischen jenen Objekten unterscheiden, die den Menschen durch einen weiten Ausblick vom Gebäude entfernen. Und jenen Objekten, die den Menschen durch das Verhindern von Fernblick an das Gebäude binden. Darin sind sich zumindest die Kreativen des Architekten-Kollektivs Frankie Pappas einig.

Bei ihrem aktuellen Meisterwerk ist die Sache auch sonnenklar erkennbar: Dieses Haus will regelrecht in seiner Umgebung versinken. Fernblick? Gibt's genau gar keinen.

Frankie Pappas passionierte Auftraggeber

Tatsächlich haben die Architekten für ein pensioniertes Ehepaar im südafrikanischen Bushveld ein Gästehaus gebaut, das sich nahezu unsichtbar in die Umwelt einbettet. Genau so lautete schließlich auch das Grundbriefing der Auftraggeber, die sich Zeit ihres bisherigen Lebens dem Umweltschutz verschrieben haben.