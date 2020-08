Ein Bienenstock als Wohnmodell

Wie für einen Bienenstock, sei Vielfalt auch fürs Wachsen und Gedeihen der Gesellschaft essenziell, betont der italienische Designer: „Vielfalt und Inklusion sind die Schlüsselaspekte, die wir mit dem HIVE Project fördern wollen.“

Das sechseckige Modul bietet laut Plan ein hohes Maß an Flexibilität. Dadurch soll jeder, der im Wohnmodell residiert, sein Zuhause individuell gestalten können. So, dass es ganz seinen Wünschen und seiner jeweiligen Lebensphase entspricht. Sowohl was das Interieur betrifft, als auch in Sachen Zugänglichkeit und Außenausstattung.

Bunt-individuelles Wohnmodell

Die „HIVE-Fenster“ können durch verschiedene Materialien und Farben nach Belieben gestaltet werden. Für Natur-Fans ist die Möglichkeit vorgesehen, vor ihrem Haus einen eigenen kleinen Wald einzurichten. Steht der Sinn nach Sonne und Wasser, bietet ein privates Schwimmbad freien Blick auf die Landschaft. Und wer Bienen oder Vögel liebt, kann einen privaten Bienenstock oder ein Rettungsnest vor seiner Tür anbringen.