Warteraum zum All

Inspiration für die Designer lieferten in erster Linie die örtlichen Gegebenheiten. „Unser Ausgangspunkt war der Standort des Raumfahrtzentrums und seine umgebende Landschaft. Unser Team stand am Rollfeld von Spaceport America und starrte in die Wüste von New Mexico, die so roh und schön ist, so reich an Farbe und Textur. Diese Inspiration prägte die Design-Arbeit, die folgte, maßgeblich“, erklärt Viewport Studio seinen Zugang.