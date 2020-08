Wahrzeichen der Gastfreundschaft

Manche Menschen fiebern jetzt schon 2022 entgegen. Sie gehören der Spezies „homo ludens pedifolle” an oder sympathisieren zumindest mit ihr. Und sind in etwa zwei Jahren möglicherweise genau dort anzutreffen: In den oder nahe der Katara Towers.

Noch vor der Fußball-WM 2022, nämlich im Mai 2021, sollen sie fertig sein, die Katara Towers, der neue Luxushotelkomplex an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf.