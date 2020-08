Ein Klimahaus der Extraklasse

Schon bevor er das Projekt in Angriff nahm, wusste Alberti Mutschlechner, dass Ziegel und Beton auf keinen Fall in Frage kommen. Es musste Holz sein. Kein Wunder, eigentlich. Schließlich legt der Chef des „Hotel Aqua Bad Cortina“ auch im Betrieb viel Wert auf natürliche Materialien, „Bio“ und Produkte der Region. Das neue Eigenheim gleich nebenan sollte denselben Idealen folgen – und tut’s inzwischen auf besondere Art. Denn die vom Brunecker Büro Pedevilla Architekten designte „ciAsa Aqua Bad Cortina“ ist nicht nur ein schöner, hochalpiner Vollholzbau. Sie ist auch das erste Klimahaus der Klasse A in Südtirol.

Preisgekrönte Schlichtheit

Das mit dem Best Architects Award 21 ausgezeichnete Klimahaus heißt „ciAsa“, weil dies im Rätoromanischen schlicht „Haus“ bedeutet. Elegant und schlicht sieht es auch aus. Näher betrachtet ist es allerdings ein facettenreiches, spannendes Projekt im Zeichen der Nachhaltigkeit.