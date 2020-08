Kiruna: Eine Stadt zieht um

Der konkrete Plan

Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Rahmenbedingungen, sowohl der natürlichen als auch der vom Menschen geschaffenen Umwelt, wurde alles kategorisiert: Gebäude, Objekte, Kunststätten etc. – alles, was bewegt werden kann. Verschiedene Konzepte zur Integration als Schichten in der neuen Stadt wurden vorgeschlagen. Die arktische Identität, Kulturen, Jahreszeiten und Aktivitäten sollen treibende Kräfte in diesem Prozess sein, geht es nach Ghilardi Hellsten.