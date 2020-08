Im Einklang mit Gut und Böse

Himmel und Erde. Wasser und Feuer. Gut und Böse. Nichts, was unser Leben ausmacht, existiert alleine. Alles hat seinen logischen Gegenspieler, um gemeinsam ein großes Ganzes bilden zu können. Diese Tatsache ist sehr vereinfacht dargestellt genau das, was man in der chinesischen Philosophie als Yin und Yang versteht. Also zwei entgegengesetzte Kräfte, die miteinander im Einklang sind.

Yin ung Yang aus Österreich

Genau unter eben diesem chinesischen Aspekt hat nun der österreichische Architekt Chris Precht ein Haus für ein deutsches Paar entworfen. In der Nähe der Stadt Kassel gelegen, ist das Objekt für eine Kleinfamilie gedacht, die abseits der Zivilisation möglichst autark leben möchte. Und so war von vornherein klar, dass dieses Haus in jeder Wand und jedem Ziegel das Thema Nachhaltigkeit verankert haben muss. Deshalb war es wohl besonders wichtig, ein passendes architektonisch-philosophisches Fundament zu schaffen, bevor überhaupt an die klassische Planung gedacht werden konnte.