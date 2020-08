Sandburg aus dem Drucker

Nachhaltiger und ressourcenschonender kann man eigentlich nicht bauen. „Die Sandwaves sind die Manifestation einer neuen Architektur, die wir in unserer Zeit brauchen“, sagt Chris Precht, der gemeinsam mit seiner Frau Fei Precht im Salzburger Hinterland an innovativen Architekturprojekten arbeitet. Ökologisch bauen heißt für ihn mit regionalen Materialien bauen. „In Bali ist das Bambus, in Österreich Holz und im nahen Osten ist es Sand. Die allerersten Bauwerke waren aus Sand und jeder weiß, was es braucht, um eine Sandburg zu bauen“, bringt es der Architekturpionier auf einen einfachen Nenner.

Bindemittel aus Zellulose und Mais

Mit Sand zu bauen sei demnach tief in unserer Kultur und in unseren Kindheitserinnerungen verwurzelt. „Mithilfe neuer Technologie ist es möglich, dieses Material auf innovative Weise einzusetzen“, sagt Precht und erklärt, wie die Sandwaves zu stabilen Skulpturen wurden. „Wir haben Furanharz als Bindematerial verwendet. Es wird aus der Zellulose von Nadelbäumen und Maiskörnern hergestellt.“ Also ebenfalls ein Material, das sich rückstandslos abbauen lässt.