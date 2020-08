Aquatektur für das nasse Element

Seascraper zu kaufen, mit Hotel

Wie sieht es aus, wenn man ein Hochhaus plus Hotel plant und baut, das tief nach unten, in die See, geht? Dieses Hochhaus kann man sogar kaufen: Wenn man dafür die Kleinigkeit von einer Milliarde US-Dollar springen lassen kann und will. Der „Seascraper” des Architekten Mathias Koester ist als bewohnte Insel geplant, die kopfunter ins Meer hineinragt.

Dieses Bauwerk ist eine wundersame Kombination aus Hotel, Erholungs-Oase und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Ringform wurde gewählt, um dem Wasserdruck optimal standzuhalten. Aus demselben Grund verjüngen sich die Bodenplatten nach unten hin. Der bis zu 400 Fuß tief ins Wasser eingetauchte Hauptkörper wird durch einen Schwimmring stabilisiert, der über eine bewegliche Brückenstruktur verbunden ist. Auf diese Weise sei die vertikale Position des Baukörpers jederzeit sichergestellt.