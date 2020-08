Plan B für den ultimativen Lockdown

Nun hält Makhno kurz inne. Er holt Luft und sagt: "Wenn man der Welt nicht mit offenem Herzen und Verstand zuhört, wenn man nicht darauf achtet, was um einen herum vorgeht, wie die Luft riecht, was die Menschen sagen, beginnt die Welt ihre grausamen Regeln zu diktieren.“ Was er damit meint, können wir nur erahnen. Aber es soll wohl die poetische Variante von „Kommt mit, die Welt geht gleich unter“ sein.

Sicherheit fängt in 15 Metern Tiefe an

Jedenfalls geht es nun in raschen Schritten gleich einmal 15 Meter unter die Erde. Das sei laut internationalen Empfehlungen die ideale Tiefe, um einen sicheren Wohnraum zu errichten, erfahren wir. Doch weil es so wirkt, als würde der Raum durch eine Deckenluke geflutet, wähnen wir uns trotzdem in einer heimeligen und keineswegs dystopischen Atmosphäre. Freilich nur, bis wir die Illusion erkennen, die eine künstliche Lichtquelle dank richtiger Frequenzeinstellungen generiert.

Doch wir lassen die Täuschung zu und fragen uns vielmehr, warum hier alles so rund ist. Keine Ecken, weit und breit.