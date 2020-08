Hanfbeton schlägt Wohn-Wellen

Der Name steht für „Schnur“. Man kann ihn aber auch mit „Bindfaden“ übersetzen, was fast, aber doch auch nicht so ganz der Intention entspricht. Denn der britische Architekturdesigner Antony Gibbon zieht mit „The Twine“ eine bewusste Grenze zwischen Bauwerk und Natur. Seine Vision einer Wohn-Welle ahmt zwar natürliche Strukturen nach, will sich selbst jedoch gar nicht „verbinden“. Der Entwurf des skulpturalen Gebäudes aus Hanfbeton soll die Landschaft vielmehr zur Schau stellen wie ein Kunstwerk, das Bewunderung verdient.

Spannendes Spiel mit Form und Material

Monumental und weitab von „normal“ sind die Bilder, die der Designer zu seinem jüngsten Projekt präsentiert. Das „Twine“-Haus zieht sich darin wie ein gedrehtes Band durch hügelige Umgebung. Noch ist es nicht mehr als ein Entwurf. Doch Gibbon hofft, es bald realisieren zu können. Eindrucksvoll ist sein architektonisches Spiel mit Form, Struktur und Material in jedem Fall. Und nicht nur das.