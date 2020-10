Über dem Wasserfall

Den Entwurf zeichnete er in wenigen Stunden und hielt sich dabei nicht an die Vorgaben der Bauherren. Die Familie des Pittsburgher Herrenkonfektionshändlers Kaufmann hatte den Architekten Frank Lloyd Wright damit beauftragt, ein Wohnhaus mit Blick auf den Wasserfall zu errichten. Stattdessen setzte er das Haus direkt über den Wasserfall. „Ich möchte, dass Sie mit dem Wasserfall leben, nicht, dass Sie ihn bloß anschauen. Er soll Bestandteil Ihres Lebens werden“, begründete Wright seinen wagemutigen Vorschlag. Für ihn wurde Fallingwater zu seinem Meisterwerk, und bis heute gilt es als einer der größten Triumphe der Architektur.

Ein Paradebeispiel organischer Architektur

Mit seinem Wohnhaus über dem Bear Run, einem acht Kilometer langen Nebenfluss des Youghiogheny River in Pennsylvania, schaffte Wright ein Paradebeispiel seiner Philosophie der organischen Architektur. Ihr oberstes Ziel ist die harmonische Vereinigung von Kunst und Natur. Als Antwort auf die natürlichen Muster und Strukturen der umgebenden Felsformationen stapelte er freitragende Betonwannen übereinander. Verankert wurden sie in einem zentralen Kamin aus Sandsteinblöcken, die aus den Felsen am Grundstück gehauen wurden.