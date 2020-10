Die teuerste Immobilie der Welt

Und wenn schon etwas irgendwie an eine blühende Blume erinnert, dann muss es gerade in Tagen wie diesen auch auf die filigranen Inspirationsgeber Rücksicht nehmen. Stichwort: Umweltschutz! Und so erreicht der Wolkenkratzer ein Nachhaltigkeitsrating von LEED Platin und die höchste 3-Sterne-Bewertung im chinesischen Green Building Rating Programm.

Alles wird grün gedacht

Die Erklärung im Fachjargon klingt dazu so: Der aus einer hochfesten Stahlkonstruktion gebaute Wolkenkratzer wird mit vierlagigen, doppelt laminierten, doppelt gekrümmten Isolierglaseinheiten verkleidet. Außerdem werden alle Stockwerke natürlich belüftet.

Und was kostet der Spaß?

Was sich allerdings gerade in Anbetracht der enormen Investitionssumme (allein der Grundpreis reicht, um diese Aussage treffen zu können) auf die einzelnen Büro- und Wohneinheiten für Auswirkungen haben wird, bleibt derzeit noch ein Geheimnis. Allerdings wird die Sache wohl ziemlich sehr, sehr teuer werden.

Denn: In keinem anderen Land der Welt ist der Wohnungsmarkt so überteuert wie hier. Preistreiber in der Sonderverwaltungszone an der Südküste der Volksrepublik China sind Immobilien aus dem sogenannten Prime-Sektor. Quadratmeterpreise von 38.000 Euro sind völlig normal. Und dieser wird bei diesem Projekt wohl noch um einiges höher liegen.

Stellt sich rückblickend also nur noch eine (nicht ganz ernst gemeinte) Frage: Was bitte hat an diesem Ort zuletzt das Parkticket pro Stunde gekostet?

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Zaha Hadid Architects; Wikipedia