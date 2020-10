Wo Roboter wohnen werden

Vor ein paar Monaten machte folgende Geschichte in der digitalen Welt die Runde: In seiner Abteilung für Künstliche Intelligenz ließ Facebook-Zampano Mark Zuckerberg zwei Roboter miteinander einen Deal aushandeln. Künstliche Intelligenzen miteinander verhandeln zu lassen ist ein beliebtes Verfahren, um neue Algorithmen zu erproben und zu verbessern.

Künstliche Intelligenz: Eine Gefahr?

In diesem Fall allerdings bekamen die beiden Bots dann plötzlich einen eigenen Willen: "Bob" und "Alice" fingen einfach an, eine eigene Sprache zu entwickeln. Somit konnten die Wissenschaftler den Bots nicht mehr folgen. Und diese wiederum führten ihre Verhandlungen vor den Augen ihrer Schöpfer im Geheimen weiter.

Fazit: Selbst den Forschern wurde bei der Sache mulmig und sie mussten buchstäblich den Stecker ziehen. Die Sache mit der Künstlichen Intelligenz (oder auch (Artificial Intelligenz genannt, kurz AI) war schlichtweg außer Kontrolle geraten.

https://vimeo.com/463147277

Während solche Szenarien bei manchen Erinnerungen an Science-Fiction-Blockbuster wie Terminator wecken, reagiert Bjarke Ingels gänzlich anders darauf. Der Gründer und Kreativdirektor der international wegweisenden Architektur-Schmiede BIG baut stattdessen mit der auf Künstliche Intelligenz (AI) spezialisierten Terminus Group salopp formuliert an einer waschechten Roboter-Heimat. An einer kleinen Stadt, in der neueste Technologien den perfekten Nährboden vorfinden sollen, um möglichst rasch erfolgreich zu werden. An AI City.